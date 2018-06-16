Toyota запустит серийное производство нового гиперкара GR Super Sport

Спортивное подразделение Toyota официально подтвердило, что представленный в Токио концептуальный гиперкар GR Super Sport Concept станет серийным. В честь этого она подготовила первый видеоролик посвященный модели.

Презентация GR Super Sport Concept прошла в начале года в Токио. Теперь гиперкару предстоит показаться еще на марафоне «24 часа Ле-Мана», а в дальнейшем стать серийной моделью.

Когда гиперкар лишится статуса концепта и станет серийным пока не сообщается. Спортивный автомобиль до сих пор разрабатывают и тестируют.

В основе GR Super Sport Concept лежит гибридный спорткар TS050, который уже протестирован в чемпионате мира по гонкам на выносливость.

Известно, что в движение GR Super Sport приводится гибридной силовой установкой, в основе которой лежит 2,4-литровый битурбированный V6. Суммарная мощность силового агрегата составляет 986 лошадиных сил.

