Аналитики из «АвтостатИнфо» подготовили рейтинг самых продаваемых автомобилей на рынке Москвы по итогам мая.

По данным аналитиков, KIA Rio возглавил ТОП-10 самых популярных автомобилей в Москве с результатом 925 проданных единиц. Этот результат оказался на 3,8% больше.

Второй результат показал седан Hyundai Solaris, который в мае разошелся тиражом в количестве 808 штук, что оказалось на 26% хуже.

В мае 2017 года этот автомобиль был продан в количестве 1 096 штук. Volkswagen Polo стал третьим самым популярным автомобилем в Москве с результатом 733 проданных экземпляра, что на 20% больше.

KIA cee’d и Hyundai Creta оказались в первой пятерке лидеров с показателями 718 штук (+112%) и 670 ед. (+2,3%).

В ТОП-10 самых популярных моделей также вошли:

Skoda Ocatavia (601 ед., +18%),

Volkswagen Tiguan (540 авто, +44%),

KIA Sportage (468 ед., +17%),

LADA Largus (462 шт., +81%),

Nissan X-Trail (434 авто, +33%).

В целом на столичном рынке было реализовано 19 447 новых автомобилей, что на 18,6% больше.

В мае продажи иномарок в Москве выросли на 17,7% до 18 193 штук, тогда как объём проданных авто российских марок сократился на 33% до 1 254 единиц, отмечают аналитики.