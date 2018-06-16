Внедорожник Hummer 1 снова вернется на рынок

Hummer h1 снова станет доступен для покупки, ведь его решила выпускать компания Mil-Spec. Офис этой компании находится в Канзасе.

Над проектом по возрождению легендарного Hummer h1 работали три года.

То, что предлагает Mil-Spec достаточно сильно отличается от оригинальной модели. Так, в автомобиле будет новый салон и современные опции, также будет изменен двигатель, а вот основные качества автомобиля, а также его внешность останутся без изменений.

Под капотом Hummer h1 установят 6,6-литровый турбодтизель мощностью 500 лошадиных сил. В продажу американский внедорожник выйдет под названием Launch.

Известно, что минимальная стоимость автомобиля составит 218,5 тыс. долларов. Выпуск Hummer h1 Launch намечен на 2018 год.