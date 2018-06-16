Новое купе Mazda RX-9 показали на первых рендерных изображениях

Пока в компании Mazda работают над новым купе, тестируя его прототипы в камуфляже, независимые дизайнеры решили показать, как будет выглядеть новинка.

За основу рендерных изображений дизайнеры взяли шпионские фото, а еще при создании рендеров они руководствовались информацией, что купе Mazda RX-9 будет выполнено в стиле ранее представленного купе RX Vision.

По последним данным под капотом Mazda RX-9 будет установлен роторный мотор объёмом 1,6-литра и мощный электрический двигатель.

Суммарная мощность силовой установки составит около 450 лошадиных сил. Не исключено, что Mazda RX-9 будет на глобальном рынке конкурировать со спорткаром Porsche 911 Carrera.