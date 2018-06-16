Hyundai Creta стал лидером рынка SUV в городах-миллионниках РФ‍

Лидерство среди кроссоверов и внедорожников модель Hyundai Creta удерживает во всех 15 городах РФ с населением более одно миллиона человек.

К такому выводу пришли аналитики агентства «Автостат», проанализировав продажи за период я января по май 2018 года. За отчетный период россияне приобрели 27 456 единиц Hyundai Creta.

Наибольшие объёмы продаж модели оказались в Москве и Северной столице, где за пять месяцев года кроссовер разошелся тиражом в количестве 3 326 и 1977 штук соответственно.

Столица Татарстана стала третьей по продаже Hyundai Creta, правда результат в сравнении с Москвой и Петербургом оказался существенно ниже – 455 единиц.

На четвертой строчке оказался Екатеринбург, где продажи Creta составили 429 единиц. На пятом месте оказался Нижний Новгород, где кроссовер был реализован в количестве 393 экземпляров.

Еще популярными в городах-миллионниках РФ оказались такие модели как: Renault Duster и Kaptur, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Chevrolet Niva, Toyota RAV4, Mazda CX-5, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail.