Кроссоверы Haval H6 и H9 подорожали в РФ на 50–140 тыс. рублей‍

Российское подразделение китайской марки пересмотрело стоимость двух своих моделей. В зависимости от версии в июне резко прибавили в цене 50 – 140 тыс. рублей модели Haval H6 и H9.

Такие данные приводит аналитическое агентство «Автостат», ссылаясь на данные проведенного мониторинга цен на новые автомобили в июне.

Так, кроссовер Haval H6 стал дороже на 50 тысяч рублей в версии с механической коробкой передач и на 70 тысяч рублей в версии с АКПП.

Минимальный ценник на эту модель теперь составляет 1 169 000 рублей, а в топовой версии модель обойдется уже за 1 359 900 рублей.

На максимальные 140 тысяч рублей оказался дороже кроссовер Haval H9. Теперь его стоимость в бензиновым мотором составляет 2 559 900 рублей, а дизельный вариант попросят 2 629 900 рублей.