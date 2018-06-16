В Нижнем Новгороде создано новое поколение вездехода «Русак-3993»

Проект по созданию вездехода с названием «Русак» был разработан еще в 2016 году. Создавался такое транспортное средство-амфибия учеными и инженерами из Нижнего Новгорода совместно с конструкторами из Республики Татарстан.

Между тем уже создано новое поколение вездехода «Русак-3993», которое уже прошло испытания, причем успешно. Его тестирования проходили в Якутии и на Чукотке.

«Русак-3993» является прототипом экспериментальных образцов нового поколения транспортных средств-амфибий для Арктики и Антарктики.

Во время испытаний вездеход преодолел порядка четырех тысяч километров бездорожья. Во время тестовых испытаний были проверены и отработаны все системы транспортного средства, дана оценка его проходимости, подвижности, плавучести, энергоэффективности и так далее.

Отдельно отмечается, что за весь период тестов у машины не наблюдалось серьезных поломок. Тот вездеход, который прошел успешные испытания, пока существует в единственном экземпляре, а собирали его в Набережных Челнах. Еще был разработан гусеничный и двухосный варианты.

Уже скоро машины начнут выпускать серийно, причем колесные виды будут собирать в Богородске, а гусеничные в Набережных Челнах.

Стоит отметить, что вездеход имеет вес 7 тонн, показатель грузоподъемности составляет две тонны, а в салоне смогут разместится семь человек. Максимальная скорость машины составляет 60 км/ч.

Фото: РИА Новости.