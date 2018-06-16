KIA покажет на Московском автосалоне новый KIA Ceed для России

В конце лета на Московском международном автосалоне компании KIA покажет новый хэтчбек Ceed. Эта модель уже продается в Европе и в третьем квартале она станет доступна и для российских покупателей. Со сменой поколения хэтчбек сменил платформу и название (теперь в названии нет апострофа).

Корейская новинка построена на платформе K2. KIA Ceed стал немного меньше по размерам в сравнении с предшественником, при этом его багажное отделение увеличилось на 15 литров и теперь оно составляет 395 литров.

Официально компания KIA пока не сообщает с какими моторами Ceed будет предлагаться в России, но ранее в базе Росстандарта было оформлено ОТТС, в котором указывается что хэтчбек будет доступен с тремя моторам, а именно 1,4-литровый атмосферный мощностью 100 л.с., 1,6-литровый 129-сильный и 1,4-литровый турбомотор с 140-сильной отдачей.

Трансмиссия будет доступна механическая, автоматическая и роботизированная с двумя сцеплениями. Также в ОТТС указали, что в списке оснащения Ceed войдет: адаптивный круиз-контроль, парковочный ассистент, система удержания автомобиля в полосе движения, система автоматического экстренного торможения, передний и задний парктроник и камера заднего вида.