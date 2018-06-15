Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для каршеринга

В России провели оценку мобильных приложений для каршеринга и на основании ряда параметров назвали лучшие из них.

Так¸ Роскачество проверило самые популярные приложения для каршеринга, используемых на смартфонах, работающих под управлением Android и iOS. Все приложения оценивались по 36 параметрам.

Так, лучшим функциональным приложением, в котором ряд параметров, в том числе и наличие карты заправок, обозначение зон завершения аренды, данные по тарифам и так далее стало приложение «Карусель».

На втором месте по таким же параметрам оказалось приложение BelkaCar, а в тройке лидеров расположился Anytime.

С точки зрения простоты использования лучшими названы BelkaCar, Яндекс.Драйв, Matreshcar, CAR5, TimCar и Rentmee, а если рассматривать приложения, которыми удобно пользоваться, то таковыми оказались BelkaCar, CAR5 и Яндекс.Драйв.

В общем зачете лучшими приложениями для iOS стали BelkaCar, Карусель и Делимобиль, а для устройств, работающих на Android — BelkaCar, Карусель и Anytime.