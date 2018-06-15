В Китае все автомобили начнут маркировать RFID-чипами‍ с 2019 года

В Китае власти примут закон, который обяжет автопроизводителей на все новые автомобили устанавливать специальные RFID-чипы.

Со следующего месяца чипы можно будет устанавливать добровольно, а со следующего года они станут обязательными.

RFID-чип предлагают устанавливать на ветровое стекло, а в RFID запишут данные автовладельца, а также цвет и экологический класс автомобиля. Также вдоль дорог будут установлены датчики, которые будут считывать информацию с RFID метки.

Такие методы позволят властям КНР контролировать движение и управлять трафиком в городах. Устанавливать RFID будут только на новые автомобили.

Стоит отметить, что в РФ RFID-чипы хотели ввести еще в 2013 году, но соответствующие законы в итоге так и не приняли.