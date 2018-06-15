СП SAIC-GM-Wuling представило обновлённую версию дешевого электромобиля Baojun E100, который получил новые аккумуляторы, за счет которых запас хода автомобиля вырос.
Дешевый электрокар Baojun E100 получил увеличенный запас хода
15.06.2018 18:27
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Модель Baojun E100 выполнена в стилистике Smart ForTwo и оснащена электромотором мощностью 40 л.с.
Если ранее суммарный запас хода автомобиля составлял 155 км, то после обновления этот показатель вырос до 200 км.
В связи с этим выросла и цена электрокара, которая теперь составляет 46 800 юаней или 7,3 тыс. долларов.
Этот ценник стал больше на 11 тысяч юаней или 1,7 тыс. долларов.
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