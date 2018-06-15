Чешская компания установила новый рекорд Нюрбургринга — она устроила заезд по скоростной трассе на семиместном кроссовере Skoda Kodiaq RS.
Кроссовер Skoda Kodiaq RS установил новый рекорд Нюрбургринга
15.06.2018 17:53
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Большой кроссовер смог проехать круг Нюрбургринга за 9:29,84 минуты. За рулем автомобиля находилась немецкая гонщица Сабина Шмитц.
Стоит отметить, что Kodiaq RS официально еще не представлен и на трассу вывели прототип, у которого немного скрыли переднюю часть.
Уже известно, что под капотом спортивного семиместного кроссовера установлен 2,0-литровый бензиновый мотор BiTDI с 239-сильной отдачей.
В паре с мотором работает роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями и системой полного привода.
Максимальная скорость кроссовера составляет 230 км/ч, а разгон от 0 до 100 км/ч занимает всего 6,5 сек. Презентация Skoda Kodiaq RS должна состоятся на Парижском автосалоне в октябре 2018 года.
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