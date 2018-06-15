Bentley в России начала продажи спортивной версии Bentayga с V8

Компания Bentley привезла на российский рынок спортивную версию внедорожника Bentayga, который получил восьмицилиндровый бензиновый агрегат.

Как сообщили в пресс-службе компании, спортивный вариант модели оснащен четырехлитровым мотором, мощность которого составляет 550 лошадиных сил, а показатель крутящего момента равен 770 Нм.

Для разгона кроссоверу в новом исполнении потребуется 4,5 секунды до 100 км/ч, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 290 км/ч. Также для модели предлагается система Bentley Drive Dynamics, которая позволяет установить дополнительные настройки для двигателя.

Еще спортивный Bentayga получил роскошную отделку салона с использованием дорогих материалов, в том числе и кожи, дерева, а также ряд новых систем безопасности и помощи водителю.

За дополнительную плату предложат карбон-керамические тормоза, самую мощную тормозную систему и самые большие передние тормоза, предлагаемые для серийных автомобилей. Диаметр передних дисков составляет 440 мм, задних – 370 мм.