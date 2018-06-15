Компания Ford показала такси нового поколения

Американский автопроизводитель для собственного рынка разработал две новые модели, предназначенные для таксомоторных компаний. Специализированные автомобили созданы на базе Ford Transit Connect и Ford Fusion Hybrid. Стоит отметить, что авто для такси имеют много общего с полицейскими моделями.

Дизельный Transit Connect Taxi и гибридный Fusion Hybrid Taxi должны в будущем заменить Nissan NV200 Taxi. По заявлению компании, их новые модели стали более просторными, удобными и экономичными, чем японская модель.

В Fusion Hybrid Taxi установлен гибридный мотор, усилена подвеска и установлены более прочные колесные диски. В салоне седана предусмотрены места для установки оборудования для таксистов.

Салон автомобиля может быть обшит тканью или винилом, также в каждой машине установлена камера заднего вида.

Fusion Hybrid Taxi оснащается экономичным 1,5-литровым дизельным мотором семейства EcoBlue. В Ford заявляют, что данная модель просторнее и значительно экономичнее Nissan NV200 Taxi.