KIA оставит в Европе только электрический KIA Soul

Компания KIA на европейском рынке будет предлагать только модель KIA Soul, оснащённую электрической силовой установкой, тогда как версии автомобиля с обычными ДВС для покупки в странах Европы доступны не будут.

Причиной такого решения руководства компании является тот факт, что почти половина из реализованных версий модели приходится именно на электрическую модификацию.

К тому же в связи со вступлению в силу новых экологических норм компания решила не предлагать модель с ДВС.