В прошлом месяце на вторичном рынке Москвы было реализовано 27 153 автомобиля.

Как сообщает «Автостат», в мае LADA вновь вернула лидерство на вторичном рынке Москвы. Объём продаж моделей российской марки составил 1988 единиц.

Вторыми самыми популярными на столичном рынке стали немецкие автомобили Mercedes-Benz, которые разошлись тиражом в количестве 1 820 штук.

Автомобили этой марки были лидерами в Москве в период с февраля по апрель, а уже в мае лидерство вернула LADA.

Третье место по перепродажам на рынке подержанных авто заняла марка KIA с показателем 1797 штук. В первую пятерку вошли Hyundai и Volkswagen с показателями 1698 и 1645 проданных машин.