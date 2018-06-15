Kia в июне подняла цены на семь моделей в России‍

Корейская компания в России пересмотрела прайс и подняла цены на семь моделей. Согласно исследованию российских аналитиков, из агентства «АВТОСТАТ», автомобили марки KIA подорожали от 15 до 30 тысяч рублей.

Увеличение цен коснулось моделей 2018 года, причем они подорожали во всех комплектациях.

Популярные KIA Rio и Rio X-Line сейчас стоят на 15 тысяч рублей дороже.

KIA Ceed, ProCeed, Ceed SW и Optima поднялись в цене на 20 тысяч, а новый фастбек KIA Stinger подорожал на 30 тысяч рублей.

Аналитики отметили, что KIA последний раз изменяла цены на свои модели в прошлом месяце.

Далее цены указаны за базовую комплектацию с учетом подорожания: