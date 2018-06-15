Корейская компания в России пересмотрела прайс и подняла цены на семь моделей. Согласно исследованию российских аналитиков, из агентства «АВТОСТАТ», автомобили марки KIA подорожали от 15 до 30 тысяч рублей.
Kia в июне подняла цены на семь моделей в России
15.06.2018 16:36
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Увеличение цен коснулось моделей 2018 года, причем они подорожали во всех комплектациях.
Популярные KIA Rio и Rio X-Line сейчас стоят на 15 тысяч рублей дороже.
KIA Ceed, ProCeed, Ceed SW и Optima поднялись в цене на 20 тысяч, а новый фастбек KIA Stinger подорожал на 30 тысяч рублей.
Аналитики отметили, что KIA последний раз изменяла цены на свои модели в прошлом месяце.
Далее цены указаны за базовую комплектацию с учетом подорожания:
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