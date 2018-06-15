Стали известны подробности о седане Mercedes A-Class для Европы

В Сети появилось шпионское видео с тестовым прототипом нового Mercedes A-Class для Европы, а также были опубликованы и подробности о новинке.

Стоит отметить, что новый A-Class только в удлиненной версии с приставкой к названию L, был представлен на автосалоне в Пекине.

Это китайская модификация, а теперь производитель готовит европейский вариант, который уже заметили с минимальным количеством камуфляжа. Как оказалось, китайская версия от европейского варианта практически ничем не будет отличаться в дизайне.

Как стало известно, размер колесной базы Mercedes A-Class для Европы будет составлять 2 729 мм, а в основе автомобиля располагается платформа MFA2. В базовой версии для седана будет доступен турбированный двигатель M282 DE14, разработанный совместно с Renault-Nissan.

Это 1,33-литровый мотор, мощность которого составит 161 л.с.. В версии M260 DE30 модель получит двухлитровый агрегат мощностью 211 л.с., полноприводную систему и заднюю многорычажную подвеску. Предложит производитель для модели и дизельный мотор OM608 DE15, оснащенный турбиной, который выдаст 114 л.с.

Среди трансмиссий будет роботизированная семискоростная и механическая коробка передач на шесть ступеней. Предполагается, что седан Mercedes A-Class дебютирует до конца года.

