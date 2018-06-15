Электрический вариант нового Opel Corsa получил название eCorsa

Автопроизводитель Opel готовит к выходу новое поколение модели Corsa, у которого появится полностью электрическая версия.

Ранее не сообщалось, какое название получит электрический хэтчбек, но как оказалось компания не стала выдумывать и дала модели простое название eCorsa.

Уже известно, что новое поколение модели и электрический хэтчбек появятся в 2020 году. В основе электрокара будет располагаться платформа СМР от Groupe PSA.

Эту же платформу получил и хэтчбек Peugeot 208. Дизайн eCorsa будет выполнен в фирменном стиле марки.