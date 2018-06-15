В РФ вырос спрос на страхование приобретенных в кредит автомобилей

Такие данные приводит «Ингосстрах» за период январь-март 2018 года. За отчетный период в России компания оформила в кредит 37 тысяч автомобилей.

Этот показатель оказался на 17,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Автостат». Вместе с ростом кредитных автомобилей, наблюдается и рост спроса на страхование. Так, в РФ на 30% вырос спрос на страхование приобретенных в кредит автомобилей.

Также отмечается, что размер премии за страхование авто увеличился всего на 1,6 процента и составил 1,86 млрд рублей.

Между тем доля автомобилей оформленных в кредит «Ингосстрахом» сократилась до 60,3%. Чаще всего россияне покупают в кредит автомобили марки KIA – 4,8 тыс. авто.

На втором месте по данным «Ингосстраха» располагается Renault (4,5 тыс.), а в тройке лидеров Hyundai (3,8 тыс.).

Четвертое и пятое место оказалось за автомобилями Nissan (3,6 тыс.) и Skoda (2,5 тыс.). На первой строчке среди премиальных автомобилей, приобретаемых в кредит, оказался Mercedes-Benz (2,1 тыс.).