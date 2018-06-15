Обновленная версия Geely Atlas обзавелась спортивной версией‍

Китайский автопроизводитель Geely подготовил новую версию для своего кроссовера Boyue, который в России известен как Atlas.

У кроссовера появилась модификация Boyue Sport, которая получила спортивную внешность, а также 184-сильный мотор и расширенный список оборудования.

В движение спортивный вариант будет приводится 1,8-литровым двигателем, оснащенным турбиной, который выдает 184 лошадиных силы мощности при 285 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает шестискоростной робот и система привода на переднюю ось.

Во внешности автомобиля можно отметить наличие черного глянцевого спойлера сзади, а также такого же цвета будут корпуса боковых зеркал и крыша.

Еще для модели предлагаются красные тормозные суппорты. В списке оснащенности будет полностью светодиодная оптика, круиз-контроль, климат-контроль на две зоны, система запуска двигателя с кнопки, панорамный люк, система предотвращения столкновений, отделка салона кожей, а также мультимедийная система с 8-дюймовым экраном и другое.

Стоимость новой версии Geely Atlas/Boyue составляет 143 800 юаней минимум или около 1,4 миллиона рублей.