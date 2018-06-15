Subaru привезла в РФ новую версию кроссовера Forester 60th Anniversary

В 2018 году компания Subaru отмечает свое 60-летие и в честь этого она на российский рынок привезла ограниченную версию юбилейного кроссовера Forester.

Модель получила приставку к названию «60th Anniversary», а всего таких автомобилей для российского рынка будет 150 единиц.

За юбилейный Forester потребуется заплатить 1 969 900 рублей. Кроссовер оснащается 2,0-литровым 150-сильным оппозитным мотором, который работает в паре с 6-ступенчатой механикой и системой переднего привода.

Как объяснили представители Subaru, юбилейный кроссовер станет последней комплектацией из возможных для заказа с механической коробкой передач.

Отличить Subaru Forester «60th Anniversary» можно будет по эксклюзивному спортивному переднему бамперу, 18-дюймовым колесным дискам, специальным шильдикам и светодиодным фарам.

В салоне кроссовера применили комбинированную отделку. Стоит отметить, что в салоне автомобиля еще будет установлен шильдик с порядковым номером, который указывает на один и 150 эксклюзивных кроссоверов.