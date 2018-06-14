Названы регионы РФ с самыми высокими продажами кроссоверов с пробегом‍

Российские аналитики провели исследование вторичного рынка и определили регионы РФ с самыми большими продажами представителей SUV с пробегом.

В отчете «Автостат Инфо» сообщается о количестве проданных кроссоверов и внедорожников в период январь-апрель 2018 года.

Как обычно в этом сегменте среди регионов лидером является Москва. За отчетный период в ней переоформили 26 475 автомобилей класса SUV, а это на 1% больше чем годом ранее.

Вторую строчку в рейтинге занимает Подмосковье. Тут продажи кроссоверов и внедорожников составили 22 935 штук, тогда как годом ранее в этот же период было продано 22 799 ед. На третьем месте оказалась Амурская область – 14 898 ед. (-13,5%).

Четвертую и пятую строчку занимает Санкт-Петербург и Краснодарским край. В этих регионах было реализовано 14 007 ед. (+4,3%) и 12 551 ед. (+5%) соответственно.

Также большие продажи на вторичном рынке отметили в Свердловской области – 9 708 ед (+9%), Новосибирской области – 8 947 ед. (-7%), Нижегородской области – 8 859 ед. (+1,4%) и Башкортостане – 8 494 ед. (+1,8%).

В общей сложности за отчетный период в России было продано 347 909 единиц кроссоверов и внедорожников.

Таким образом спрос на данный сегмент на вторичном рынке вырос на 1,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.