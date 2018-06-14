Названы российские цены на новый купе-кабриолет Ferrari Portofino

Презентация купе-кабриолета Ferrari Portofino состоялась в столице России. Новая модель марки Ferrari поступила в дилерский центр «Ferrari Авилон», причем на неё уже есть заказы.

Как сообщается, первый прибывший в России экземпляр уже был передан клиенту. Также дилер получил еще несколько заказов на автомобиль, что стоимость которого составляет 14,6 миллиона рублей минимум. Ferrari Portofino оснащен жесткой складывающейся крышей, а под капотом располагается бензиновый турбированный мотор объёмом 3,9 литр.

Мощность восьмицилиндрового агрегата составляет 600 л.с., а в паре с двигателем работает семискоростной робот. Максимальная скорость нового спорткара составляет 320 км/ч, а отметку 100 км/ч автомобиль преодолеет через 3,5 секунды после старта.

В Portofino установлен электронноуправляемый дифференциал третьего поколения E-Diff3, новые амортизаторы с магнетореологической жидкостью и 10-дюймовый экран мультимедийной системы.