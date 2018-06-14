СП КамАЗа и Daimler запустило производство нового грузовика Canter TF‍

В Набережных Челнах стартовало производство нового поколения Canter TF, который на российском рынке сменит модель Canter TD. Производство грузовика началось на заводе «Даймлер КАМАЗ Рус» 8 июня 2018 года. В дилерских центрах новинка появится в следующем месяце.

В Canter TF устанавливается 3,0-литровый дизельный турбомотор 4P10, работающий в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией.

Дилеры будут предлагать Canter TF в двух конфигурациях с полной массой 7,5 т и 8,55 т. В первом случае отдача мотора будет 150 л.с., а во втором варианте 175 л.с.

Отдельно отмечается, что в раме грузовика было увеличено количество отверстий разного диаметра, а это позволяет расширить количество типов кузовов.

В базовую комплектацию нового грузовика теперь входит усиленная тормозная система и широкоугольные зеркала заднего вида.

Также со сменой поколения в Canter появилась более удобная кабина с новым интерьером и расширенным количеством дополнительного оборудования.

Еще в Canter TF есть кондиционер, центральный замок, стабилизаторы поперечной устойчивости и противотуманные фары.