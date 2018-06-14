Старый УАЗ-469 был продан на аукционе в США за 1 млн рублей

В Американском городе Индианаполис компания Mecum провела аукцион, на котором были классические и редкие автомобили. Аукцион был проведен в прошлом месяце и среди лотов оказался старый внедорожник УАЗ-469, который был продан на аукционе в США за 1 млн рублей.

Выставленный на продажу советский внедорожник был выпущен в 1987 году, причем отмечается, что этот экземпляр был на службе в ГДР.

При этом пробег внедорожника составили всего 11 тысяч километров. На аукционе УАЗ-469 реализовали за 16,5 тыс. долларов или около миллиона рублей.

Источник: Wroom.ru.