О проведении новой сервисной кампании информирует Росстандарт. Как говорится в сообщении, Mercedes-Benz в России отзывает более 9 тысяч автомобилей, в числе которых модели A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов.

В общей сложности под отзыв попал 9 281 автомобиль, реализованный на российском рынке в период с 2016 по 2018 год.

Причиной сервисной кампании называют возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.

Владельцев автомобилей, попавших под отзыв, проинформируют о необходимости посетить ближайший дилерский центр для бесплатного проведения ремонтных работ.