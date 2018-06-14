О проведении новой сервисной кампании информирует Росстандарт. Как говорится в сообщении, Mercedes-Benz в России отзывает более 9 тысяч автомобилей, в числе которых модели A-/B-/C-/CLA-/GLA-/GLC-классов.
Mercedes-Benz в России отзывает более 9 тысяч автомобилей
14.06.2018 16:49
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В общей сложности под отзыв попал 9 281 автомобиль, реализованный на российском рынке в период с 2016 по 2018 год.
Причиной сервисной кампании называют возможное срабатывание подушки безопасности водителя из-за электростатического разряда.
Владельцев автомобилей, попавших под отзыв, проинформируют о необходимости посетить ближайший дилерский центр для бесплатного проведения ремонтных работ.
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