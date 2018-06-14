Китайская марка Byton в Шанхае провела презентацию нового электрического седана, получившего название K-Byte.
Byton представила конкурента Tesla Model 3 в лице седана K-Byte
14.06.2018 00:34
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Пока автомобиль существует в качестве прототипа, который достаточно быстро превратится в серийную модель.
Журналисты между тем окрестили автомобиль как конкурента Tesla Model 3, при этом седан K-Byte получил футуристичный вид, напоминающий Faraday Future FF91 и Lucid Air.
В концепте стоит отметить отсутствие привычных дверных ручек, вместо которых находятся сенсоры. Также прототип имеет камеры вместо зеркал заднего вида, но вероятно в серийное версии такое не применят.
Моторная гамма концепта предусматривает 272- и 476-сильные установки. В более мощном варианте будет два электромотора.
Первые седаны будут поставлены клиентам в 2021 году, а стоимость будет немного ниже, чем у Tesla Model 3.
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