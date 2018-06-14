Byton представила конкурента Tesla Model 3 в лице седана K-Byte

Пока автомобиль существует в качестве прототипа, который достаточно быстро превратится в серийную модель.

Журналисты между тем окрестили автомобиль как конкурента Tesla Model 3, при этом седан K-Byte получил футуристичный вид, напоминающий Faraday Future FF91 и Lucid Air.

В концепте стоит отметить отсутствие привычных дверных ручек, вместо которых находятся сенсоры. Также прототип имеет камеры вместо зеркал заднего вида, но вероятно в серийное версии такое не применят.

Моторная гамма концепта предусматривает 272- и 476-сильные установки. В более мощном варианте будет два электромотора.

Первые седаны будут поставлены клиентам в 2021 году, а стоимость будет немного ниже, чем у Tesla Model 3.