АвтоВАЗ отзывает 38 808 внедорожников Lada 4х4 из-за проблем с проводкой

13 июня Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) сообщило о проведении на территории РФ новой отзывной кампании.

В рамках этого отзыва «АвтоВАЗ» в России отзовет 38 808 внедорожников LADA 4х4. По действие сервисной кампании попадают автомобили, которые были проданы на российском рынке в период с июня 2017 года по настоящее время.

Как оказалось, в отечественных внедорожниках есть вероятность перетирания изоляции провода генератора о верхний рычаг передней подвески.

Владельцев автомобилей, которые попали под отзыв проинформируют о необходимости посетить дилерский центр для устранения возможных неполадок.

В рамках отзыва на транспортных средствах Lada 4х4 будет выполнена установка дополнительных хомутов крепления жгута и проверка целостности изоляции проводов.