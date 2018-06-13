Jaguar Land Rover сократит штат и перенесёт производство в Словакию

Компания Jaguar Land Rover с целью оптимизации затрат на производство и снижения себестоимости Land Rover Discovery решила перенести производство модели из Солихалля в Словакию. Также руководство компании намерено на заводе Солихалля сократить 1000 человек.

Как сообщает Reuters, сейчас в Словакии запускают новый завод британской компании, который рассчитан на выпуск 300 тысяч автомобилей в год. На этом заводе будут пока собирать только Discovery.

Остальные модели Land Rover будут производить на родине, а для этого в Солихалле модернизируют производство и начнут на нем выпуск новых Range Rover и Range Rover Sport, а кроссовер Evoque будут выпускаться на заводе в Хейлвуде.

Как считает Reuters, перенос производства модели внедорожника связан в первую очередь из-за выхода Великобритании из зоны ЕС.

Автопроизводитель опасается, что в будущем появятся пошлины для автомобилей из Британии.