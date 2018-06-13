Компания Jaguar Land Rover с целью оптимизации затрат на производство и снижения себестоимости Land Rover Discovery решила перенести производство модели из Солихалля в Словакию. Также руководство компании намерено на заводе Солихалля сократить 1000 человек.
Jaguar Land Rover сократит штат и перенесёт производство в Словакию
13.06.2018 22:05
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Как сообщает Reuters, сейчас в Словакии запускают новый завод британской компании, который рассчитан на выпуск 300 тысяч автомобилей в год. На этом заводе будут пока собирать только Discovery.
Остальные модели Land Rover будут производить на родине, а для этого в Солихалле модернизируют производство и начнут на нем выпуск новых Range Rover и Range Rover Sport, а кроссовер Evoque будут выпускаться на заводе в Хейлвуде.
Как считает Reuters, перенос производства модели внедорожника связан в первую очередь из-за выхода Великобритании из зоны ЕС.
Автопроизводитель опасается, что в будущем появятся пошлины для автомобилей из Британии.
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