Рынок подержанных автомобилей в России в мае вернулся к росту‍

В прошлом месяце на вторичном рынке наблюдалась положительная динамика продаж о чем свидетельствуют опубликованные отчетные данные аналитиков из «Автостат».

Так, продажи на рынке подержанных авто в мае выросли на 11,4% до 486,1 тыс. проданных штук. на вторичном рынке лидером все также является отечественная марка LADA.

Автомобилей под этим брендом было продано 125,4 тыс. единиц, что на три процента выше. Среди иномарок лидирует Toyota с результатом 54,8 тыс. проданных авто, что на 15,5% больше.

Третий результат у автомобилей с пробегом марки Nissan (27,2 тыс. ед.; +18,7%). Среди моделей лидерами на рынке являются LADA 2114 (13,1 тыс. ед., +1,7%), Ford Focus (12,3 тыс. шт.; +14,5%) и LADA 2107 (12,2 тыс. шт.; -3,1%).