Новый универсал Audi RS6 Avant замечен на тестах почти без камуфляжа

Фотошпионы снова заметили на тестах новый «заряженный» универсал Audi RS6. В этот раз автомобиль вывели на тесты практически без камуфляжа, который присутствует только на переднем бампере.

Внешность Audi RS6 Avant будет более агрессивная в сравнении с обычным универсалом, но основные изменения во внешности в «заряженной» модели будут заключаться именно в бампере и задней части, где видны два больших патрубка выхлопной системы.

Технически Audi RS6 Avant будет повторять седан RS7, а это значит что под капотом универсала будет установлен 650-сильный мотор.

По некоторым данным, в дальнейшем компания может оснастить RS6 Avant гибридной силовой установкой от Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid.

В продаже новый универсал появится во второй половине 2019 года. Скорее всего его представят на Франкфуртском автосалоне в следующем году в сентябре.