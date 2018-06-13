Дизайн BMW Z4 рассекречен до премьеры на патентных изображениях

Согласно последним слухам презентация баварского автомобиля состоится до конца года.

Судя по патентным изображениям, родстер получит внешность одноименного прототипа, который был показан в 2017 года в Пеббл Бич.

Новое поколение родстера будет оснащено мягкой складной крышей, причем отдельно в компании отметили, что версии родстера с жесткой крышей не будет.

Сейчас автомобиль проходит тестирование в испытательном центре в Мирамасе (Франция).

У модели будет заниженная спортивная подвеска, адаптивные амортизаторы, спортивные тормоза, а под капотом расположится шестицилиндровый двигатель. Мощность мотора составит 340 лошадиных сил. Также у модели будет и вариант с 390-сильным мотором.

Ожидается, что презентация родстера нового поколения состоится в октябре на автосалоне в Париже. Его серийное производство будет налажено на предприятии в Австрии.