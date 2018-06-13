Bentley готовит спортивную версию кроссовера Bentley Bentayga

В компании Bentley намерены разработать спортивную модификацию кроссовера, которая получит приставку к названию Speed.

О том, что в компании уже работают над новым вариантом для кроссовера Bentayga рассказал директор по дизайну компании Штефан Зилафф.

Этот человек в общении с британскими журналистами рассказал, что работа над спортивным вариантом первого в истории марки кроссовера уже ведется.

Новинка получит измененную и боле спортивную внешность, а также увеличенной мощности силовой агрегат.

Под капотом кроссовера расположится шестилитровым твин-турбо двигатель, отдача которого будет превышать 600 л.с. О сроках выхода новой версии кроссовера пока не сообщается.