Ford Focus получил обновленные комплектации на рынке России

В России Ford Sollers пересмотрела комплектации для модели Focus и добавила версии Trend и Special Edition.

Теперь базовая версия Ford Focus стоит от 680 000 рублей. Также компания для россиян стала предлагать комплектацию Trend, которая считается промежуточной между Special Edition и Ambiente.

Focus в версии Trend оснащается 1,6-литровым мотором и механической или автоматической трансмиссией. Также в этой версии есть кондиционер и все другие опции, которые предлагаются в базовой версии. За новую комплектацию придется заплатить от 782 000 рублей.

Версия Special Edition с 1,6-литровым мотором обойдется в 833 000 рублей. В этой версии уже есть мультимедийная система с голосовым управлением, центральный подлокотник с боксом и подогрев задних сидений.

Внешне Special Edition можно будет отличить по светодиодным ДХО, противотуманным фарам и хромированной радиаторной решетке.

Версия White&Black во внешности получила такие же изменения как у Special Edition, при этом крыша, корпуса зеркал и колесные диски по-прежнему остаются выкрашены в черный цвет.

Версия White&Black сейчас стоит от 903 000 рублей. В ней предлагается климат-контроль, электрообогрев рулевого колеса, датчики света и дождя, а также подогрев форсунок стеклоомывателей.

Комплектация Titanium осталась без изменений.