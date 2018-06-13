В России Ford Sollers пересмотрела комплектации для модели Focus и добавила версии Trend и Special Edition.
Ford Focus получил обновленные комплектации на рынке России
Теперь базовая версия Ford Focus стоит от 680 000 рублей. Также компания для россиян стала предлагать комплектацию Trend, которая считается промежуточной между Special Edition и Ambiente.
Focus в версии Trend оснащается 1,6-литровым мотором и механической или автоматической трансмиссией. Также в этой версии есть кондиционер и все другие опции, которые предлагаются в базовой версии. За новую комплектацию придется заплатить от 782 000 рублей.
Версия Special Edition с 1,6-литровым мотором обойдется в 833 000 рублей. В этой версии уже есть мультимедийная система с голосовым управлением, центральный подлокотник с боксом и подогрев задних сидений.
Внешне Special Edition можно будет отличить по светодиодным ДХО, противотуманным фарам и хромированной радиаторной решетке.
Версия White&Black во внешности получила такие же изменения как у Special Edition, при этом крыша, корпуса зеркал и колесные диски по-прежнему остаются выкрашены в черный цвет.
Версия White&Black сейчас стоит от 903 000 рублей. В ней предлагается климат-контроль, электрообогрев рулевого колеса, датчики света и дождя, а также подогрев форсунок стеклоомывателей.
Комплектация Titanium осталась без изменений.