Седан Volvo S60 получит «заряженную» версию S60 Polestar Engineering

Презентация S60 Polestar Engineering будет проходить на мероприятии, посвященном открытию первого завода компании на территории США.

Предприятие расположится в Чарльстоне, штат Южная Каролина.

Сейчас известно, что новинка станет самой мощной версии в линейки модели. В частности, у седана есть гибридная модификация, где мощность силовой установки составляет 400 л.с., а в версии S60 Polestar Engineering отдача установки будет на 15 л.с. больше.

Также отличаться «заряженная» версия будет новым программным обеспечением для двигателя и коробки передач, а также золотистого цвета суппортами Brembo, эмблемой Polestar, черными хромированными патрубками выхлопной системы, легкосплавными колесными дисками, а также ремнями безопасности, выполненными в золотистом цвете.

Мероприятие посвященное открытию завода, на котором состоится презентация новинки, состоится 20 июня.