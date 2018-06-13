Представители шведской марки анонсировали «заряженный» вариант для седана нового поколения.
Седан Volvo S60 получит «заряженную» версию S60 Polestar Engineering
Презентация S60 Polestar Engineering будет проходить на мероприятии, посвященном открытию первого завода компании на территории США.
Предприятие расположится в Чарльстоне, штат Южная Каролина.
Сейчас известно, что новинка станет самой мощной версии в линейки модели. В частности, у седана есть гибридная модификация, где мощность силовой установки составляет 400 л.с., а в версии S60 Polestar Engineering отдача установки будет на 15 л.с. больше.
Также отличаться «заряженная» версия будет новым программным обеспечением для двигателя и коробки передач, а также золотистого цвета суппортами Brembo, эмблемой Polestar, черными хромированными патрубками выхлопной системы, легкосплавными колесными дисками, а также ремнями безопасности, выполненными в золотистом цвете.
Мероприятие посвященное открытию завода, на котором состоится презентация новинки, состоится 20 июня.