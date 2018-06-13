В Германии вступили в силу первые запреты для дизельных автомобилей

Теперь на двух участках трассы в районе Альтона вГамбурге запрещено ездить дизельным автомобилям. Для этого ранее был принят соответствующий закон.

Стоит отметить, что запрет действует для двух небольших участков дороги: один протяженностью 580 метров, второй — 1,6 км.

На эти участки запрещено заезжать легковым автомобилям с экологическим стандартом Евро-6, а грузовикам со стандартом ниже Евро-5.

По закону для местных жителей действует исключение, а в других случаях нужно пользоваться объездными путями.

За нарушения нового закона владельцу легкового авто будут выписывать штраф в размере 25 евро, а водителю грузовика придется заплатить 75 евро.

Власти Гамбурга ввели запрет после того как Федеральный административный суд в Лейпциге разрешил городским властям и коммунам вводить такие ограничения, все они нацелены на снижения окиси азота в воздухе.

При этом «зеленые» организации уже заявили, что подобные запреты не эффективны, так как они действует только на участки, а не на целые районы.