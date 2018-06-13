Автопроизводитель Aston Martin подготовил для своего седана «заряженную» версию, которая была представлена онлайн.
Aston Martin представил новый «заряженный» седан Rapide AMR
13.06.2018 13:33
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Новинка Aston Martin Rapide AMR была представлена в качестве прототипа на автошоу в Женеве в 2017 году.
Отличается такая модификация новым аэродинамическим обвесом из улепластика, новым карбоновым капотом, особыми схемами окраса кузова, новыми бамперами, а также оптикой и особыми колесными дисками размером 21 дюйм.
В салоне «заряженного» седана будет отделка с использование карбона и алькантары. Под капотом такого автомобиля расположится шестилитровый 603-сильный двигатель V12.
Кроме этого, в седане появилась новая выхлопная система и перенастроенная трансмиссия. Всего производитель выпустит 210 заряженных седанов, продажи которых запланированы на конец года.
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