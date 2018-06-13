Aston Martin представил новый «заряженный» седан Rapide AMR‍

Автопроизводитель Aston Martin подготовил для своего седана «заряженную» версию, которая была представлена онлайн.

Новинка Aston Martin Rapide AMR была представлена в качестве прототипа на автошоу в Женеве в 2017 году.

Отличается такая модификация новым аэродинамическим обвесом из улепластика, новым карбоновым капотом, особыми схемами окраса кузова, новыми бамперами, а также оптикой и особыми колесными дисками размером 21 дюйм.

В салоне «заряженного» седана будет отделка с использование карбона и алькантары. Под капотом такого автомобиля расположится шестилитровый 603-сильный двигатель V12.

Кроме этого, в седане появилась новая выхлопная система и перенастроенная трансмиссия. Всего производитель выпустит 210 заряженных седанов, продажи которых запланированы на конец года.