Производство автомобилей в Украине за десять лет упало в 90 раз‍

С каждым годом на территории Украины выпускали все меньше автомобилей и в итоге за последние десять лет производство машин в стране сократилось в 90 раз.

Так, только в мае украинские предприятия выпустили 442 автомобиля, что и стало в 90 раз меньше, чем 10 лет назад. Отчетные данные по производству автомобилей были опубликованы Ассоциацией автопроизводителей Украины.

Согласно этим данным, производство авто в мае в сравнении с прошлым годом сократилось на 43,5%.

При этом отмечается, что уже пятый месяц подряд показатели выпущенных авто формируются только за счет крупноузловой сборки авто на предприятии «Еврокар», где было выпущено 374 автомобиля по итогам мая.

Производство коммерческих авто в Украине сократилось на 17% до 5 выпущенных штук.