Новый кроссовер SsangYong Actyon 2019 показали на шпионских фото

В Сети были опубликованы шпионские фотографии с новым поколением кроссовера SsangYong Actyon 2019 модельного года, известно также как Korando.

Помимо снимков экстерьера автомобиля были опубликованы и фото салона, судя по которым в салоне кроссовера будет иная передняя панель, новый руль, измененные дефлекторы обдува, а также новый электронный ручной тормоз и информационно-развлекательная система, у которой будет увеличенного размера сенсорный экран.

Дизайн SsangYong Actyon 2019 будет выполнен в стилистике концептуального e-SIV, представленного весной в Женеве.

В основе автомобиля расположится новая платформа, за счет которой кроссовер станет легче. Моторная гамма нового поколения модели будет представлена как стандартными ДВС, так и электрической и гибридной установками.