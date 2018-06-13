В Сети были опубликованы шпионские фотографии с новым поколением кроссовера SsangYong Actyon 2019 модельного года, известно также как Korando.
Новый кроссовер SsangYong Actyon 2019 показали на шпионских фото
13.06.2018 11:22
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Помимо снимков экстерьера автомобиля были опубликованы и фото салона, судя по которым в салоне кроссовера будет иная передняя панель, новый руль, измененные дефлекторы обдува, а также новый электронный ручной тормоз и информационно-развлекательная система, у которой будет увеличенного размера сенсорный экран.
Дизайн SsangYong Actyon 2019 будет выполнен в стилистике концептуального e-SIV, представленного весной в Женеве.
В основе автомобиля расположится новая платформа, за счет которой кроссовер станет легче. Моторная гамма нового поколения модели будет представлена как стандартными ДВС, так и электрической и гибридной установками.
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