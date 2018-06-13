Среди подержанных «Ниссанов» в России лидирует Nissan X-Trail

В России на вторичном рынке за период январь-апрель было продано 85 795 автомобилей марки Nissan. По данным российских аналитиков, годом ранее за этот же период переоформили 86 100 авто.

Наибольшим спросом в России пользуется Nissan X-Trail, которого за первые четыре месяца было продано 9 787 подержанных единиц (+6,5%).

На втором месте расположился еще один кроссовер Nissan Qashqai, продажи которого за отчетный период составили 9 685 ед. (+7,2%).

Третью стройку занимает Nissan Teana – 5 144 ед. Спрос на этот седан в России на вторичном рынке в сравнении с прошлым годом упал на 7%.

А вот интерес к Nissan Note в 2018 году вырос на 12%, и за первые четыре месяца было продано 4 698 подержанных Note. Замыкает пятерку Nissan Tiida – 4 616 ед. (+1,7%).

Также аналитики «Автостат Инфо» в свой рейтинг внесли Nissan Primera – 4 503 ед. (-13%), Nissan Juke – 4 452 ед. (+10%), Nissan Almera – 3 678 ед. (+25%), Nissan Sunny – 3 002 ед. (-6,2%) и Nissan Murano – 2 274 ед. (+0,5%).