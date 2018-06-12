GMC Yukon 2019 получил новую версию Yukon Graphite Edition

Первый вариант основан на стандартной комплекции, а второй с пакетом Performance и с более мощным мотором.

Так, внедорожник Yukon Graphite Edition будет предлагаться с 22-дюймовыми колесными дисками, вставками Carbon Flash Metallic, хромированными элементами в радиаторной решетке, а также с особым обрамлением противотуманок.

Кроме этого для автомобиля предлагают черные рейлинги на крыше и черные молдинги.

Второй вариант Yukon Graphite Performance Edition получит 6,2-литровый двигатель с отдачей 420 л.с. при 623 Нм крутящего момента, десятискоростной автомат, глянцевые черные колесные диски, навигационную систему, а также мультимедийную систему с 8-дюймовым экраном. О стоимости особой версии пока не сообщается.