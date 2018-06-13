Назван топ-5 самых экономичных автомобилей‍

После подорожания топлива некоторые автовладельцы стали задумываться о переводе своих автомобилей на газ. В этом виде топлива очень много преимуществ, но есть и ряд недостатков.

В Европе также зачастую рассматривают экономичные автомобили, но у них это больше связано не с ценой топлива, а с экологией, поэтому там очень популярны автомобили с моторами небольшого объёма.

Зачастую экономичные моторы устанавливают в небольшие автомобили, хэтчбеки или компактные кроссоверы, и среди них есть модели, которые очень сильно отличаются низким расходом топлива.

К примеру, Peugeot 208 с дизельным мотором BlueHDI полного 43-литрового бака хватит на 2 150 км. Именно столько на этом автомобиле смогли проехать во время испытаний. Таким образом расход топлива составил 2 литра.



Также среди экономичные автомобилей отмечают хэтчбек Corsa с 1,3-литровым мотором CDTI EcoFlex. Этот компактный автомобиль на 100 км расходует 2,6 литра.

Еще достаточно экономичным является у KIA Rio. Эта популярная модель с трехцилиндровым ДВС тратит всего 2,6 литра на 100 км.

Последние два места в рейтинге эксперты carsweek отдали Skoda Fabia с 1,2-литровым ДВС и Peugeot 308 с мотором как у Peugeot 208. Чешская модель на 100 км тратит 3,2 литра топлива, а француз 3,5-литра.