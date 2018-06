Сегодня производитель опубликовал короткий видеотизер, которым анонсировал дату премьеры хэтчбека.

Так, стало известно, что новый хэтчбек Audi A1 представят в Барселоне летом 2018 года.

В тизере компания показала мультимедийную систему MMI Touch, а также у модели будет цифровая приборная панель. В основе нового поколения Audi A1 расположится платформа MQB A0, за счет которой габариты модели изменятся.

Моторная гамма будет представлена литровым 115-сильным двигателем, полуторалитровым агрегатом с турбиной, а также двухлитровым двигателем, мощность которого составит 200-250 лошадиных сил.

С таким двигателем хэтчбек окажется самым быстрым среди хэтчбеков. По некоторым данным дизельных двигателей у автомобиля не будет, а достоверно известно, что после смены поколений на рынке не предложат трехдверный вариант модели.

Think digital – the all new #Audi #A1 with virtual cockpit and MMI touch display. #TheNewAudiA1 #EpicModeOn pic.twitter.com/n83opaq1JP

— AUDI AG (@Audi_Press) 11 июня 2018 г.