Компания Geely назвала цены на «народный седан»

В дилерские центры Geely в Белоруссии новый седан поступит уже в августе. Его цена составит около 23 тысяч белорусских рублей, что в пересчете составляет около 720 тыс рублей.

Новый Geely Emgrand 7 уже прошел испытания, а в июне первые экземпляры поступят к дилерам, но это скорее всего будут выставочные или тестовые образцы.

Массовые продажи новинки намечены на август, об этом было сказано журналистам телеканала СТВ.

Все данные и комплектации Geely Emgrand 7 пока не называют. По телевидению показали модель с механической коробкой передач, кондиционером и обычной магнитолой.

Видимо представители завода «БелДжи», где и будет выпускаться Emgrand 7, назвали цену на продемонстрированный экземпляр.

В Беларуси Geely Emgrand 7 будет конкурировать с Lada Vesta и Renault Logan. Эти автомобили стоят немного дешевле китайского седана, но в Geely обещают выгодные предложения на свою новинку, за счет чего автомобиль станет востребованным.