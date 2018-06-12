В Европе отзывают порядка 800 тысяч автомобилей Daimler

Немецкий автомобильный концерн Daimler на территории Европы проведет отзывную кампанию, которая затронет порядка 800 тысяч автомобилей марки Mercedes.

Отзыв связан с «дизельным скандалом», а отзывными моделями станут в том числе и минивэны Mercedes Vito, а также модели C и GLC-классов.

Власти Германии подозревают Daimler в использовании незаконного оборудования, которое способно манипулировать с показателями выброса.

Концерн обязали в короткие сроки убрать все занижающие показатели выброса устройства и программное обеспечение.