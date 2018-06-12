В апреле итальянский авторынок вырос, но уже в мае снова стала наблюдаться отрицательная динамика продаж в стране. Так, продажи автомобилей в Италии в мае упали на 2,8% до 199 113 проданных авто.

Небольшое падение рынок Италии показывает по итогам первых пяти месяцев года, когда было продано 945 677 автомобилей, что на 0,3% меньше.

Самым популярным автопроизводителем в стране все также остается Fiat, продажи которого составили в мае 35 336 авто, что почти на 23% меньше.

При этом немецкая компания Volkswagen, которая оказалась на второй строчке по популярности, увеличила свои продажи сразу на 20% до 17 911 проданных авто в мае.

Третьей маркой по объёму продаж в Италии стала Renault, которая продала 15 145 автомобилей, что на 4,8% больше. Четвертый и пятый результат показали Ford (12761 ед.; -8%) и Peugeot (10398 ед.; -1,5%).