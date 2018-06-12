Ателье FJ Cruiser показало свою очередную работу по восстановлению внедорожника Toyota Land Cruiser.
Рестомоддеры восстановили внедорожник Land Cruiser FJ62 1986 года
12.06.2018 17:25
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Зачастую компания берется за восстановление классических Toyota Land Cruiser, но сейчас они провели большую работу над Land Cruiser в кузове FJ62 1986 года.
Владелец данного авто сам из города Остин в штате Техас. Он привез в мастерскую FJ Cruiser красный внедорожник с тканевым салоном в шотландскую клетку.
Для проведения работ автомобиль разобрали полностью, в том числе и снимали кузов с рамы и полностью перебирали родной мотор японского внедорожника.
После капитального ремонта у старого Land Cruiser появилась автоматическая трансмиссия виниловый салон и новая акустическая система. Кузов автомобиля выкрасили в оливковый цвет.
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