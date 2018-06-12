Рестомоддеры восстановили внедорожник Land Cruiser FJ62 1986 года

Ателье FJ Cruiser показало свою очередную работу по восстановлению внедорожника Toyota Land Cruiser.

Зачастую компания берется за восстановление классических Toyota Land Cruiser, но сейчас они провели большую работу над Land Cruiser в кузове FJ62 1986 года.

Владелец данного авто сам из города Остин в штате Техас. Он привез в мастерскую FJ Cruiser красный внедорожник с тканевым салоном в шотландскую клетку.

Для проведения работ автомобиль разобрали полностью, в том числе и снимали кузов с рамы и полностью перебирали родной мотор японского внедорожника.

После капитального ремонта у старого Land Cruiser появилась автоматическая трансмиссия виниловый салон и новая акустическая система. Кузов автомобиля выкрасили в оливковый цвет.