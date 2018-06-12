Стали известны отчетные данные по продажам автомобилей Mazda на российском рынке за прошлый месяц.

Согласно отчетным данным, продажи автомобилей Mazda на рынке России в мае выросли на 43% и составили 2 536 штук.

Положительная динамика продаж наблюдается и по итогам первых пяти месяцев этого года, когда дилеры Mazda продали 11 638 автомобилей, что на 33% больше.

Доля компании выросла до 1,7% Самой востребованной моделью марки является кроссовер CX-5, который в мае разошелся тиражом в количестве 1828 штук, что на 23% больше.

С начала года компания продала 8 458 кроссоверов, что на 35% больше.