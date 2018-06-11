Toyota представила серийную версию нового седана Toyota Crown

Представленный в прошлом году роскошный Toyota Crown сменил статус с концепта на предсерийную модель. Toyota Crown от концептуальной модели практически ничем не отличается, но в сравнении с предыдущим поколением она полностью изменилась.

Размеры седана составляют: длина – 4 910 мм, ширина – 1 800 мм, высота – 1 455 мм, колесная база 2 920 мм.

В продажу Crown поступит в двух вариантах: в спортивном – Athlete и роскошном – Royal. Теперь в основе седана лежит модернизированная платформа TNGA, у которой некоторые элементы подвески позаимствованы от Lexus GS.

Поскольку Crown является престижным автомобилем, специалисты японской компании постарались сделать модель с развессовкой по осям 50:50. Также для лучшей управляемости настройки подвески делались по результатам тестовых заездов на Нюрбургринге.

Под капотом Toyota Crown будут устанавливать более мощный 2,0-литровый мотор 8AR-FTS. Теперь его отдача составляет 245 л.с.

Также будут доступны версии с гибридными силовыми установками. Одна из них построена на базе 2,5-литрового мотора A25A-FXS, а в основе второй находится 3,5-литровый ДВС, позаимствованный у Lexus LS 500h. Отдача перовой гибридной установки составляет 226 л.с., более мощный вариант способен генерировать 359 л.с.



В базовом оснащении седана будет тканевый салон, а для дорогих версий предусмотрена натуральная кожа. Все кресла седана получили электрорегулировки. На заднем ряду в подлокотник встроили систему управления креслами, мультимедийной системой и микроклиматом.

Также в Toyota Crown установили систему ITS Connect, через которую автомобиль сможет общаться с другими участниками дорожного движения.

Стоит отметить, что Crown доступна исключительно на домашнем рынке и в другие страны официально не поставляется. В продаже новое поколение седана поступит в конце июня, а цены будут объявлены позже.